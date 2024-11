Castello delle Cerimonie addio Da dicembre stop definitivo alla struttura dei matrimoni-show in tv

Leggi su Ildenaro.it

“In vista della completa acquisizione a patrimonio del Comune del complesso immobiliare denominato ‘Grand Hotel La Sonrisa’, in seguito al verdetto irrevocabile della sentenza emessa lo scorso febbraio dCorte di Cassazione, gli uffici comunali hanno comunicato alle società interessate l’avvioprocedure per la revocalicenze che porterannocessazioneattività alberghiera e di ristorazione che avverrà entro fine2024”. Lo rende noto Ilaria Abagnale, sindaca di Sant’Antonio Abate, comune della provincia di NAPOLI dove sorge il cosiddetto “ricettiva confiscata lo scorso febbraio diventata nota attraverso un popolare format televisivo su Real Time. “A seguito di un verbale, di un preciso atto di indirizzo della Giunta comunale agli uffici e dopo la recente interlocuzione con la Prefettura di NAPOLI – spiega Ilaria Abagnale – sono state avviate tutte le procedure in vista della completa acquisizione a patrimonio comunale del complesso immobiliare e dei terreni per oltre 40mila metri quadrati, già di proprietà del Comune di Sant’Antonio Abate in virtù di una sentenza passata in giudicato che sancisce la lottizzazione abusiva compiuta in quell’area, sentenza che ora l’Ente comunale sta eseguendo”.