Ilpescara.it - Cane vedetta sul tetto di un palazzo, intervengono i vigili del fuoco

Leggi su Ilpescara.it

Un Pitbull viene lasciato su un balcone all' attico di undi Pescara Porta Nuova e si arrampica sul. A segnalarlo è l'associazione Animalisti volontari Pescara, che sulla propria pagina fa sapere di aver allertato polizia municipale edel. In casa, in base a quanto.