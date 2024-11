Inter-news.it - Calhanoglu, l’Inter lavora per il suo rientro immediato. L’esito iniziale degli esami – Sky

Hakan, uscito anzitempo dal campo nel corso di Turchia-Galles per un problema fisico, potrebbe tornare immediatamente in Italia per organizzare un piano di recupero con lo staff medico del.LA NOTIZIA – Hakan, regista del, si è sottoposto a dei primivolti ad accertare le sue condizioni dopo l’uscita anticipata dal campo nel corso di Turchia-Galles. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi di Sky Sport, le condizioni del turco non dovrebbero essere preoccupanti, trattandosi di un problema definito come “di non grave entità”. Ciò potrebbe far ben sperare riguardo un ritornodel turco per la gara contro il Verona con cuirientrerà dalla sosta per le Nazionali.torna in Italia?studia come fareLA SOLUZIONE –, venuta a conoscenza della situazione, è in contatto con la Federazione turca al fine di individuare la strategia più adeguata per affrontare il problema occorso a