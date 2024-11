Ilrestodelcarlino.it - ’Caino e Abele’: arriva il musical

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Con una versione rinnovata tornae Abele, Il’, in occasione del cinquantesimo anniversario dal suo debutto e diretto dal regista di Forza Venite Gente. Tony Cucchiara, oggi sarà a San Benedetto, al Palariviera, con la riscrittura scenica e la regia di Ariele Vincenti, coreografia di Dalila Frassanito, direzionee di Marco Iardella, scenografia di Alessandro Chiti, costumi di Dora Occupato vocal coach, Benedetta Iardella. In scena Luca Bacci, Michelangelo Nari, Michele Perrotta, Francesca Innocenti, Asia Retico. Narratori, Benedetta Iardella e Giacomo Rasetti. Nel Corpo di ballo Eugenio Alba, Giorgia Bitocchi, Francesca Bosco, Francesco Catalfamo, Christian Corsi, Anthony Dezio, Asia Passerella, Greta Rodorigo, Martina Salvucci, Danilo Scalinci, Sofia Zanetti. Fedele all’originale per trama e partiturei, ma rinnovato nel cast e nello sviluppo drammaturgico, lo spettacolo è un viaggio nella storia della cristianità: dall’evoluzione del creato, ai giorni nostri.