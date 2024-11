Infobetting.com - Bulgaria-Bielorussia (Uefa Nations League C, 18-11-2024 ore 20:45 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Il gol di Kraev in Lussemburgo ha ridato una speranza alladi Iliev, che vincendo in casa quest’oggi contro lapotrebbe anche essere promossa direttamente inB oppure guadagnarsi l’accesso agli spareggi promozione. Uno spareggio per entrambe, con i lavovete che devono sperare in un KO dei nordirlandesi in Lussemburgo (a parità di punti la differenza reti è nettamente sfavorevole così .InfoBetting: Scommesse Sportive e