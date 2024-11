Bresciatoday.it - Borgosatollo piange Gianni Monti: a lungo presidente dell'Avis ed ex consigliere

Leggi su Bresciatoday.it

Storicodie anche excomunale: si è spento, venerdì 16 novembre, Giovanni. Aveva 74 anni ed era molto noto e stimato in paese: tutta la comunità si sta stringendo attorno ai suoi familiari. '', come tutti lo chiamavano in paese.