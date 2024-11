Inter-news.it - Bordon: Spalletti fa bene a puntare sul ‘blocco Inter’. Tradizione!»

L'ex calciatore dell'Inter Ivano Bordon si è pronunciato sulla scelta di Luciano Spalletti di puntare con convinzione sul nucleo di giocatori nerazzurri per il presente e il futuro della sua Nazionale. LA STRATEGIA – Il ct dell'Italia Luciano Spalletti, anche grazie al "blocco Inter", ha trovato la chiave per far rendere la sua Nazionale nel modo da lui auspicato. Sul punto si è espresso Ivano Bordon a Radio Sportiva: «Penso che un allenatore intelligente come Spalletti intenda puntare su dei gruppi provenienti dalla stessa squadra. Io penso sia giusto far riferimento al gruppo dell'Inter, come in passato avveniva con altre squadre durante il periodo di Marcello Lippi e Dino Zoff».