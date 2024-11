Benji & Fede l’abbraccio del Forum | Musica e amicizia ci hanno salvato

Leggi su Funweek.it

Secondodi Assago per, secondo sold out. Un bis che ha tutto il sapore della prima volta e, in fondo, a sei anni di distanza – era esattamente il 17 novembre 2018 – questo concerto milanese sancisce a tutti gli effetti la ripartenza del duo. Andati esauriti in poche settimane, i biglietti per l’evento che riporta live i due modenesi vengono branditi con orgoglio dalle fans. La prevalenza del pubblico, ça va sans dire, è al femminile, con una fascia d’età piuttosto ampia, dalle adolescenti di oggi a quelle di ieri, della prima stagione di, fino alle mamme. E si avverte un entusiasmo palpabile.Se, quindi, ci si chiedeva chi ancora avesse voglia di ascoltare il pop di, in un tempo dominato da rap e trap, beh, la risposta è sotto gli occhi.