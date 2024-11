Puntomagazine.it - Benevento, lunedì 18 chiusa scuola Infanzia plesso Cretarossa

Intervento necessario a causa della foratura di un tubo che ha provocato una perdita di acqua, 16 novembre 2024 – “Con ordinanza sindacale è stata disposta, per la giornata di18 novembre la chiusura delladell’di. Ciò poiché, a seguito del sopralluogo del dirigente del Settore Opere pubbliche, è stata riscontrata una fuoriuscita idrica dalle tubazioni dell’impianto di riscaldamento, generata, presumibilmente, dalla foratura del tubo durante i lavori della soprastante canalizzazione delle reti elettrica e d’illuminazione. La ditta ha garantito che l’inconveniente sarà ripristinato con apposito intervento, impossibile da svolgersi in presenza degli allievi, nella giornata di. Pertanto è stata disposta con ordinanza la chiusura del: mi scuso, a nome dell’Amministrazione comunale, per il disagio”, è quanto comunica il consigliere delegato all’Istruzione Marcello Palladino.