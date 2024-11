Vanityfair.it - Barry Keoghan sulle candidature ai Grammy di Sabrina Carpenter: «Sono molto felice per lei. Lavora sodo. L’ammiro»

Leggi su Vanityfair.it

Il protagonista di Saltburn e l’interprete di Espresso ci tengono a tenere la loro relazione privata ma. lui non è riuscito a non far trapelare il suo orgoglio per il successo della fidanzata