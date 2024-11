Bubinoblog - BALLANDO CON LE STELLE: NARGI SOVRASTA GUACCERO, TRE COPPIE A RISCHIO. LA CLASSIFICA

con lela gara si infiamma con diversegià papabili vincitrici, un’ampia lotta per entrare sul podio e due ballerini per una notte. Tutto questo sabato 16 novembre su Rai1.Sono la cantante e conduttrice Elettra Lamborghini e l’attore Massimiliano Gallo i ballerini per una notte di “con le”, lo show del sabato sera, condotto da Milly Carlucci, affiancata come sempre da Paolo Belli, in onda sabato 16 novembre alle 20.35.Elettra Lamborghini si metterà alla provauna salsa e una bachata insieme al ballerino Moreno Porcu. Massimiliano Gallo tornerà prossimamente su Rai1 con la seconda stagione della serie “Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso”. L’attore scenderà in pista con un charleston insieme a Rebecca Gabrielli.Tornando al ballo, lo scorso sabato 9 novembre, la puntata è stata vinta da Federicae Luca Favilla (con 75 punti), mentre la coppia formata da Furkan Palali e Erica Martinelli è stata eliminata.