Vanityfair.it - Baking: cos'è e come si realizza la tecnica di make-up che spopola sui social

Recentemente riscoperta dai, dove i tutorial non si contano, ladelè in realtà molto antica: la conoscevano già nell'antico Egitto e a lungo è stata molto utilizzata in teatro. Oggi è sfruttata soprattutto per opacizzare il viso, ed è amatissima dalle celeb, Kim Kardashian su tutte