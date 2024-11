Agi.it - Bagnaia vince a Barcellona ma il campione del mondo è Martin. Pecco, "ho fatto degli errori"

Leggi su Agi.it

AGI - Stavolta l'impresa a Francesconon riesce, così l'amico e rivale Jorgegli toglie lo scettro e si laurea per la prima voltadeldi MotoGp (secondo titolo in carriera dopo quello in Moto3 nel 2018). Lo fa nell'ultimo appuntamento della stagione a, nonostante il weekend perfetto con l'undicesima vittoria dell'azzurro in sella alla Ducati Lenovo (eguagliato Valentino Rossi nel 2002 e 2005). Mai come questa volta però pesano tanto pergli otto ritiri stagionali tra Sprint e gare lunghe, mentre la maggior costanza diator (solo tre ‘zeri') hasicuramente la differenza. Si tratta quindi del successo più amaro in carriera per il classe '97 torinese, mentre per il madrileno di un anno più piccolo è il terzo posto più dolce, che lo consacra nuovo Re della classe regina delle due ruote.