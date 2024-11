Reggiotoday.it - Autonomia differenziata, Senese: "Si può costruire un Paese più coeso"

Leggi su Reggiotoday.it

"La recente decisione della Corte costituzionale sull'ribadisce l'importanza di principi come l'unità e la solidarietà nazionale, evidenziando criticità in alcune disposizioni della legge, come la gestione centralizzata dei Livelli essenziali delle prestazioni e la.