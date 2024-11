Ilfattoquotidiano.it - Atp Finals, le parole Sinner dopo il trionfo: “Meraviglioso, per la prima volta vinco in Italia. Questo è un evento speciale”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Jannikce l’ha fatta: vince le Atp, diventa il primono nella storia a conquistare il titolo di Maestro. Ma per il numero 1 al mondo la cosa più bella è esserci riuscito inaver vinto la finale contro Taylor Fritz, si fa coccolare dal pubblico, più che parlare vuole ascoltare il boato della Inalpi Arena che canta a ripetizione “Olé, olè, olè, olè,”. Sulla telecamera scrive “grazie” e disegna un cuore. Poi le prime: “, per me è molto, dal momento che è lachequa inmi riempie di gioia”.Ancheaver alzato la coppa,vuole godersi il pubblico. Aspetta qualche secondo in più e poi prende il microfono. Il primo pensiero è per il suo avversario: “Congratulazioni Taylor, hai avuto una settimana fantastica.