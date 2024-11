Oasport.it - ATP Finals 2024: con Sinner-Fritz gli ascolti vanno in alto

In attesa di scoprire i dati di Sky Sport, che ad oggi non sono stati comunicati in nessuna forma, sono i dati della Rai quelli da prendere a riferimento per la semifinale di ieri tra Jannike Casper Ruud in termini ditv delle ATP.Ebbene, in una serata anche densamente popolata, essendo il sabato sera storico terreno di scontro tra i programmi di punta delle reti ammiraglie (Rai1 e Canale5), il fatto che su Rai2 fossero collegate 2.174.000 persone di media, per uno share dell’11,3%, conta eccome. E conta anche perché la durata del match è stata ridotta, tant’è che il dato è indicato tra le 20:38 e le 22:21, quando altri programmi hanno una durata nettamente maggiore specialmente in questo tipo di giorno.A livello puramente numerico, per una fatal curiosità, il numero indicato è lo stesso di-Medvedev, che però aveva minore share perché, per spiegarla in modo molto semplice, più elevata era la platea televisiva (tradotto: c’erano più tv accese).