Napolitoday.it - Arrestati dopo una folle corsa in autostrada: in macchina cocaina, pasticche e contanti

Leggi su Napolitoday.it

Venerdì pomeriggio la polizia ha tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti due cittadini del casertano, di 21 e 28 anni, entrambi con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e per possesso di armi. In particolare, gli agenti, durante un servizio di controllo.