Iltempo.it - Anm, Gasparri tuona: "Sfrontatezza. La sentenza e il comizio un tutt'uno"

“Delegittimare la magistratura è operazione che lede la tenuta democratica del Paese”. L'Associazione nazionale magistrati ha messo per iscritto il nuovo attacco alla maggioranza di centrodestra, innescata, nelle scorse settimane, dalle decisioni che hanno bloccato i trattenimenti dei migranti in Albania. In un documento dal titolo “Il linguaggio della democrazia“, approvato all'unanimità dal Comitato direttivo centrale, si contesta al governo di stare portando avanti “un attacco alla giurisdizione strumentale a screditare la magistratura, per preparare il terreno a riforme che tendono ad assoggettare alla politica il controllo di legalità“. Per replicare al documento e alla levata di scudi delle toghe, è intervenuto il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio. "Memorabile il documento della Anm che con temerariarivendica quello che abbiamo definito l'uso politico della giustizia", ha dichiarato.