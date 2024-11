Quicomo.it - "Amici Comaschi, fatevene una ragione: il lago di Lecco esiste": la polemica infiamma il web

Leggi su Quicomo.it

Unache non si spegne mai e ciclicamente si raccende con grande vigore: se per iildinonsulle cartine ufficiale, come fanno notare su un post apparso oggi sul gruppo Facebook "Sei dise. 2.0", si chiama proprio così. "Ufficialmente si chiama