Davidemaggio.it - Amici 24, diretta ottava puntata

Anticipazionidi domenica 17 novembre 2024Maria De Filippi conduce su Canale 5 l’della nuova edizione di, registrata giovedì.Tre allievi hanno affrontato la sfida: si tratta dei cantanti Luk3 e Chiamamifaro (che se l’è vista con Kimono, vincitrice di X Factor nel 2019) e della ballerina Alessia, che sono riusciti a confermare la loro presenza nella scuola e a ‘riottenere’ il banco.Spazio inoltre alla consueta gara tra gli allievi. Gli ultimi delle classifiche e, dunque, in sfida, sono risultati essere Vybes per il canto (il migliore Nicolò) e Rebecca per il ballo (al primo posto l’ultima arrivata Francesca). A giudicare i cantanti sono stati Carlo Verdone e Tananai, per i ballerini è invece arrivata Irma Di Paola.Ospite musicale dellal’ex allievo Mida, con il nuovo brano Morire x te.