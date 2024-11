Sport.periodicodaily.com - Albania-Ucraina: le probabili formazioni

Gara valida per la sesta giornata del gruppo 1 di Lega B di Nations League 2024/2025. Le due squadre si giocano promozione e retrocessione nell’ultimo atto della competizione.si giocherà martedì 19 novembre 2024 alle ore 20.45 presso l’Arena Nazionale di Tirana.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREtutto è ancora possibile per i padroni di casa, attualmente terzi alle spalle della Georgia per differenza reti. I due scontro con quest’ultima si sono conclusi con una vittoria a testa, mentre nel turno precedente la Nazionale di Silvinho ha conquistato un punto prezioso con la Repubblica Ceca.Cinque sono i punti raccolti dagli ucraini che nell’ultimo turno hanno pareggiato in Georgia. Adesso per evitare di chiudere ultimi, la Nazionale di Rebrov deve necessariamente prendersi i tre punti, cosa che non accade dalle prime gare di Nations League.