Livornotoday.it - Al pronto soccorso dopo un malore durante la Half Marathon, il grazie al personale sanitario: "Umanità e professionalità, viva la sanità pubblica"

Leggi su Livornotoday.it

Domenica 10 novembre, a Livorno si corre la Benettila gara podistica un livornese di 33 anni accusa un, perde conoscenza e viene trasportato in codice rosso aldi Livorno. Sono momenti di grande apprensione per la famiglia che resta in ansia fino a.