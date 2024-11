Aiea | rischi per sicurezza nucleare Kiev

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.46 Il nuovo attacco russo in Ucraina ha messo sotto pressione la. Lo ha detto il direttore generale dell'Grossi. "Le centrali nucleari dell'Ucraina hanno ridotto la produzione di elettricità come misura precauzionale, a seguito di diffuse attività militari che hanno preso di mira la sua infrastruttura energetica, mettendo sotto pressione la",spiega Grossi. Non colpite direttamente le centrali, ma danneggiate diverse stazioni elettriche da cui dipendono.