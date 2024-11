Zonawrestling.net - AEW: Annunciate data e sede per Winter Is Coming 2024

Durante il main event di Collision in cui Mariah May ha difeso il titolo femminile AEW dall’assalto di Anna Jay, la compagnia ha reso notaper la prossima edizione diIs.La puntata speciale di Dynamite in scena ogni anno nel mese di dicembre, si terrà mercoledì 11 nella città di Kansas City, MO con biglietti già disponibili all’acquisto tramite AEWTix.com.