Firenzetoday.it - Addio a Carlo Piattoli, il gelataio più conosciuto di Coverciano

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLo slargo, a due passi dal cinema Fiorella, negli anni è diventato un punto di ritrovo e di incontro dove i residenti disi riuniscono per gustare il miglior gelato del quartiere. La Gelateria Ciolli in piazza Ramazzini è.