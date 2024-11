Parmatoday.it - A1, chiuse le stazioni di Fidenza e Parma

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa dalle 21 di lunedì 18 novembre, fino alle 5 del giorno dopo, la stazione di, in entrata e in uscita. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione dio di.