A Firenze una settimana per la prevenzione dell’Hiv e dell’Hpv

– Dal 18 al 25 novembre, ancora sotto lo slogan Test, Treat, Prevent, torna la European Testing Week (Etw), promossa da Eurotest, iniziativa volta ad ampliare la consapevolezza del proprio stato sierologico e di salute e a sensibilizzare istituzioni e opinione pubblica sull’importanza di una promozione attiva e differenziata dei test.Conoscere le proprie condizioni è fondamentale per favorire un rapido accesso alle cure, per preservare il proprio stato di salute e per evitare che queste infezioni possano essere, inconsapevolmente, trasmesse. Da molti anni i dati del Centro operativo Aids (Coa) dell’Istituto superiore di sanità ci indicano che sono i late presenters ossia le persone che scoprono di avere l’Hiv dopo molti anni dal momento in cui sono venuti a contatto con l’infezione, a rappresentare la percentuale più alta di nuovi casi.