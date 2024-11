Oasport.it - 11 vittorie a 3, ma Bagnaia ha perso il Mondiale: tutte le cadute del 2025

Dopo aver festeggiato a Valencia nel 2022 e nel 2023, Francesconon completa la tripletta e perde il duello con Jorge Martin per ilMotoGP 2024. Un epilogo amaro che lascia tanti rimpianti a Pecco, capace di collezionare la bellezza di 11, 16 podi e 7 primi posti nelle Sprint su 20 Gran Premi disputati in stagione.Il torinese del team factory Ducati ha avuto la peggio in campionato pur conquistando otto successi in più rispetto a Martinator, un dato a dir poco anomalo e che fa riflettere. A conti fatti è stata premiata l’eccezionale costanza di rendimento ad alti livelli dello spagnolo, che ha fatto la differenza soprattutto nelle Sprint (solo due volte peggio di 4°) incappando in pochi errori e navigando stabilmente nelle posizioni di vertice.I passaggi a vuoto disi sono rivelati dunque decisivi per l’assegnazione del titolo in favore della futura stella di Aprilia.