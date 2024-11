Anconatoday.it - "VitAttiva" ad Ancona, i medici dell'Inrca incontrano i cittadini per appuntamenti informativi sulla salute

Leggi su Anconatoday.it

- Laè senza dubbio l’aspetto più importantea nostra vita. Far prevenzione e avere abitudini sane, come l’attività fisica o una corretta alimentazione, sono fattori fondamentali e da sempre consigliati. Per farlo, però, occorre informarsi e tenersi aggiornati sulle ultime.