Avellinotoday.it - Violenza economica sulle donne: da Grottaminarda un appello per cultura e azioni concrete

Leggi su Avellinotoday.it

Fare rete tra istituzioni e cittadini per dare un supporto concreto allevittime die discrimine per scardinare quellafatta di pregiudizi e disuguaglianze. Queste, in estrema sintesi, le conclusioni dell'articolata tavola rotonda che si è tenuta ieri sera, venerdì.