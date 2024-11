Anteprima24.it - VIDEO/ Lo sequestrano e lo rilasciano dopo ore, due arresti a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minutoSono indiziati del reato di sequestro di persona aggravato dal metodo mafioso, commesso ai danni di un 43enne di Cercola, fratello di un noto esponente del clan camorristico “De Luca-Bossa” di Ponticelli, nella periferia orientale di, attualmente in carcere. Lo avrebbero prelevato, nell’agosto scorso, con la forza da un bar nel quartiere Ponticelli di, costretto a salire nell’auto degli indagati e rilasciato alcune ore. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima avrebbe dovuto fare da tramite con il fratello detenuto, per porre fine ad una serie di pestaggi di cui erano rimasti vittime alcuni esponenti detenuti del clan contrapposto “De Micco-De Martino”, sempre di Ponticelli. Per questo due uomini sono stati arrestati dai carabinieri che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.