Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2024 ore 12:30

DEL 16 NOVEMBREORE 12.20 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACODE SULLA CASSIA TRA SUTRI E MONTEROSI NELLE DUE DIREZIONI.SULLA SALARIA, AUTO IN CODA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO VERSO PASSO CORESE.CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NEI DUE SENSI DI MARCIA.RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA L’APPIA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE SUD.TRAFFICO RALLENTATO CON CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA FLAMINIA E LA SALARIA.OGGI,IN PIAZZA PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA: MOBILITAZIONEIL CENTRO STORICO DI ANGUILLARA SABAZIA SI PREPARA AD ACCOGLIERE LA SESTA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE “SAN MARTINO CASTAGNE E VINO” DOVE CI SARANNO MUSICA, MERCATINI ARTIGIANALI E TANTO ALTRO.