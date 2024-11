Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 16-11-2024 ore 10:30

DEL 16 NOVEMBREORE 10.20 ERICA TERENZIBEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAFILE SULLA FLAMINIA ALTEZZA MORLUPO IN DIREZIONE.CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NEI DUE SENSI DI MARCIA.RALLENTAMENTI E CODE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA L’APPIA E LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE SUD.OGGI,IN PIAZZA PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA: MOBILITAZIONE NAZIONALE PER CHIEDERE UN IMPEGNO CONCRETO PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA. L’APPUNTAMENTO ALLE ORE 15 A PIAZZA VITTORIO.IL CORTEO PARTIRÀ DA PIAZZA VITTORIO PER RAGGIUNGERE VIA ACQUA BULLICANTEPOSSIBILI DEVIAZIONI BUSDA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO,GRAZIE PER L’ATTENZIONE, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral