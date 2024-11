Ilgiorno.it - Via Pisa, la versione di Haddaji: "C’ero ma non ho fatto niente"

"Io ero presente ma non ho aggredito nessuno". Così si difende Hamza, marocchino di 32 anni, accusato di avereparte del commando di una decina di persone che la sera del 23 ottobre 2023 in viaha messo in atto una spedizione punitiva a colpi di fucile, mazza, calci e pugni contro i pusher rivali, uccidendo Youssef Saadani, marocchino di 27 anni, raggiunto da un colpo di fucile che gli ha squarciato la gola., arrestato dai carabinieri il giorno dopo l’omicidio a Pero e ancora detenuto in carcere, deve rispondere di omicidio, tentato omicidio di un altro malcapitato e porto illegale di armi. Ha chiesto d’essere processato col rito abbreviato per ottenere uno ‘sconto’ sulla pena in caso di condanna e di venire sentito ieri all’udienza preliminare davanti alla giudice del Tribunale di Monza Elena Sechi, dove si sono costituiti parti civili i familiari del 27enne e del ferito.