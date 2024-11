Veneziatoday.it - Venezia festeggia la Madonna della Salute

Leggi su Veneziatoday.it

celebra la festa: il 21 novembre, e nei giorni precedenti, in media 90 mila pellegrini raggiungono la basilica nella'area di PuntaDogana per affidare le loro intenzioni di preghiera allae accendere un certo come segnofede. Quest’anno la.