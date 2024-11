Liberoquotidiano.it - Usa: Rampelli, 'attentato fallito a Di Giuseppe per suo impegno contro racket passaporti'

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Lo sfruttamento dell'immigrazione sta assumendo sempre più i connotati di un'operazione mondiale di polizia e di intelligence. L'al collega di Fdi eletto negli Stati Uniti, Andrea Di, è con tutta probabilità riconducibile alla sua coraggiosa e incessante attività di smantellamento delle catene criminalità che lucrano sul commercio di visti,, permessi e non solo". È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabiodi Fratelli d'Italia."La filiera vede coinvolte intere ambasciate e ha visto il nostro deputato vittima di reiterate minacce di morte, anche per aver osato rifiutare proposte di corruzione ed avere immediatamente provveduto ad acquisire prove e denunciare i malavitosi. Ora siamo arrivati a bombe per poco non innescate mentre stava per giungere in una sua fabbrica negli Stati Uniti.