Usa, Leavitt sarà la più giovane addetta stampa storia Casa Bianca

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 16 nov. (askanews) – Il futuro presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha nominato Karoline, che è stata sua assistente e portavoce della sua campagna elettorale, nuovadella. A soli 27 anni,– convinta sostenitrice di Trump – diventa anche la persona piùche abbia mai ricoperto il ruolo di addettodella. L’attualedella, Karine Jean-Pierre, ricopre l’incarico da maggio 2022 e si è messa in luce per la significativa abilità in risposte sagaci, talora partecipate, senza tuttavia perdere mai la calma. La nuova amministrazione Trump dovrebbe entrare in carica il 20 gennaio del prossimo anno. L'articolo Usa,la piùproviene da Ildenaro.