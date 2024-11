Unlimitednews.it - Urso “Le Pro Loco svolgono un ruolo fondamentale”

Leggi su Unlimitednews.it

ROMA (ITALPRESS) – “Le Prounper l’identità sociale storica e culturale del nostro Paese, valorizzando al meglio le realtà locali che sono la forza anche del made in Italy. All’interno della legge quadro sul made in Italy, abbiamo valorizzato l’industria culturale e creativa e finanziato le associazioni locali che intendono far riconoscere le indicazioni geografiche come manufatti artigianali e industriali così come accaduto negli ultimi vent’anni con grande successo per l’Italia per le indicazioni geografiche alimentari”. Queste le parole del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, a margine dell’Assemblea Nazionale ProItalia, a Roma.spf/abr/mrvUnlimited News - Notizie dal mondo