Under 21, il test a Empoli. Casadei e Ambrosino illudono, i galletti rispondono: finisce 2-2

L’Italia U21 non va oltre il pareggio nell’amichevole di lusso contro i pari età della Francia. Partita spettacolare allo Stadio Castellani di, dove gli azzurrini sono partiti subito forte trovando la rete al 16’ con il centrocampista del Chelsea Cesare. Poi, al tramonto di un primo tempo giocato alla grande, ci ha pensato il centravanti del Frosinone Giuseppea trovare il raddoppio concludendo al meglio il fastastico assolo di Volpato sulla fascia di sinistra. Nel secondo tempo è scesa in campo un’altra Italia (nella foto, Francesco Pio Esposito). Gnonto e compagni si sono abbassati lasciando spazio alle ripartenze dei transalpini. Occasione che la stella del Lione Rayan Cherki non si è fatto sfuggire accorciando le distanze. Ma la svolta della partita è stato l’ingresso in campo di Valentin Atangana, attuale obiettivo di mercato della Lazio, che ha fissato il punteggio sul 2-2 finale.