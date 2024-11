Sbircialanotizia.it - Un mese da morte Sinwar, l’analista Milshtein: ”Hamas non è finita, si è rafforzata”

L'esperto israeliano spiega che c'è ''una leadership collettiva al suo posto e non è più morbida. Il gruppo ha la stessa linea dura e non ha cambiato posizione sugli ostaggi. Sedovesse lasciare il Qatar, l'ufficio politico potrebbe essere trasferito in Turchia''non è morta insieme a Yahya. E a un