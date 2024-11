Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-11-2024 ore 16:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale può pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’Ucraina secondo il dente zielinski ha ricevuto meno della metà delle Armi promesse a chi affida gli Stati Uniti intervistato ha detto per quanto riguarda gli aiuti ovviamente siamo grati per il sostegno bipartisan in generale i democratici e repubblicani a favore degli aiuti all’ucraina per 175 o 177 miliardi di dollari all’indomani della telefonata Tra all options and Vladimir Putin ha dichiarato l’Ucraina deve fare di tutto per porre fine alla guerra nel 225 Correzzola via diplomatica la posizione di Trump è molto importante l’atteggiamento dell’America verso di noi è importante gli americani Oggi sono dalla parte di chi è concluso zielinski torniamo in Italia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha promulgato la legge sulla maternità surrogata si tratta del ddl approvato lo scorso XVI ottobre in Senato che istituisce il reato universale per la pratica dell’utero in affitto punibile anche per chi ne fa ricorso al che attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lunedì mattina dalla prolungata il 4 novembre prima di partire per la Cina il DDL numero 824 sulla detrazione per altri dieta gli italiani praticare la maternità surrogata non solo del nostro paese dove già illegale ma anche all’estero nei paesi dove invece la pratica è possibile una norma di buon senso contro la mercificazione del corpo femminile dei bambini La vita umana non ha prezzo non ha scritto Twix la prende Giorgia Meloni dopo l’approvazione in Senato la cronaca davanti ai carabinieri in servizio centrale operativo della polizia tra le seguenti misure cautelari sul caso di sequestro di persona a scopo di estorsione di Stefano Guidotti imprenditore italiano residente a Mosca Che tra fine giugno inizio Luglio fu tenuto in ostaggio per 36 ore prima di essere liberato dalla polizia L’economia in chiusura da ottobre 2023 sono diminuiti tasche di 1000 settimane più recenti la tendenza alla diminuzione proseguita con le riduzioni dei tassi della BCE anche anticipando gli ulteriori decisioni della Banca Centrale Europea il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di casa è diminuito altri 28% rispetto al 3,31 di settembrein calo di oltre un punto rispetto al 4,42% di dicembre 2023 II quanto evidenzia il rapporto mensile dell’abi era l’ultima notizia Grazie per averci seguito li uso tournée nella prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa