Ultime Notizie Roma del 16-11-2024 ore 11 | 10

dailynews radiogiornale Ben ritrovata era ascolto dalla redazione e da parte di Francesco V in studio nuovo appuntamento con le principalidi oggi in apertura andiamo asulla via Tiburtina cordoglio per l’ennesima giovane vittima stroncata sulle mani va firmato il segretariono del sul P Marco Milani cosa è successo Era una giovane viaggiava assieme ad altri universitari fuori sede su un’auto coinvolta poi in un tamponamento su via Tiburtina un’altra giovane in gravissime condizioni è morta in un incidente di 20 anni si trovava con altri universitari per la ragazza non c’è stato nulla da fare mentre un altro passeggero trasportato in ospedale in gravissime condizioni voltiamo pagina Sergio Mattarella ha ammesso di aver adottato decisioni che non condivideva il presidente ha detto la cerimonia per i 25 anni di rose permanente giovani-editori promulga le leggi ed emana decreti Ma delle regole che deve rispettare più volte provocato leggi che non condivido che ritenevo sbagliato inopportune ma erano state portate dal Parlamento e gli ho il dovere di meno che non siano evidenti incostituzionalità in quel caso il dovere di non prorogare ma devono essere evidenti un solo dubbio non mi autorizza non promulgare ha detto ancora cronaca San Vito al Tagliamento Pordenone un quattordicenne accoltellato il padre al culmine di una lite ferendoli modo grave mentre si trovavano all’interno dell’auto dell’uomo subito dopo aver colpito il padre l’adolescente uscito dalla vettura del fuggito a piedi e state individuate per Ma perché più tardi dai carabinieri andiamo ora in India agenzia almeno 10 neonati sono morti altri 16 sono rimasti feriti in un incendio che si è sviluppato all’interno di un ospedale le fiamme hanno devastato l’unità di terapia intensiva all’interno della quale erano ricoverati 55 bambini non facciamo respirare che dietro quel vetro le parole del sottosegretario alla giustizia Andrea delmastro la presentazione adi non per il trasporto di detenuti in regime del 41 bis e di alta sicurezza scatenano le polemiche indignare alcuni parlamentari chi chiedono le dimissioni all’intervento di delmastro due giorni fa durante la presentazione del mezzo interno anche una cellula detentiva e per il sottoscritto un intima Gioia l’idea di voler filare questo potente mezzo che da prestigio con sopra il gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria e di far sapere i cittadini come noi sappiamo trattare incartiamo chi sta dietro il vetro non riusciamo a respirare avrebbe detto il segretario nel tuo intervento ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto e a più tardi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa