Lidentita.it - Ucraina, Zelensky: “Grato a Meloni e leader G7 per sostegno a Kiev”

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – Il presidente ucraino Volodymyrsi è detto ''profondamentealla presidente del Consiglio Giorgiae a tutti idel G7 per la loro voce unita nel sostenere l'''. In un post su 'X' in cui commenta la dichiarazione diffusa oggi dalla presidenza italiana,ha sottolineato che ''idel .: “G7 per” L'Identità.