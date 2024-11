Lidentita.it - Ucraina, Kim spinge sui droni kamikaze ma per Trump “Kiev e Mosca la devono finire”

Leggi su Lidentita.it

(Adnkronos) – In, Odessa nel mirino di un massiccio attacco russo, con missili e. Un inviato Usa è a. In Corea del Nord, il leader Kim Jong-un ordina la "produzione in serie" di. Un ordine che arriva mentre in Occidente crescono i timori per la cooperazione militare tra Pyongyang e ., Kimsuima perla” L'Identità.