Parmatoday.it - Ubriaco in via d'Azeglio, minaccia i poliziotti: denunciato 46enne straniero

Leggi su Parmatoday.it

e molesto con le altre persone. Undi origine etiope, che si trovava in via d'a Parma ed aveva messo in atto comportamenti violenti è stato fermato dai, intervenuti su richiesta di alcuni passanti. L'uomo, in quel momento, stava impedendo ad una donna di salire.