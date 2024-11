Lidentita.it - Tyson sconfitto ai punti dallo youtuber Paul

Mike, a 58 anni, ha affrontato Jake, 27 anni, in un incontro di boxe ad Arlington, in Texas, nello stadio dei Dallas Cowboys, di fronte a oltre 70.000 spettatori e con un incasso di 18 milioni di dollari. Nonostante la differenza di età (31 anni),, 50 vittorie e 6 sconfitte in carriera, .aiL'Identità.