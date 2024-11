Tyson-Paul sul ringma utenti Netflix segnalano problemi ovunque

Quotidiano.net - Tyson-Paul sul ring,ma utenti Netflix segnalano problemi ovunque

A pochi minuti dall'attesissimo incontro di pugilato tra Mikee il pugile-youtuber Jakei social si intasano delle numerosissime segnalazioni da parte deglipersui server in ogni angolo del mondo, Italia compresa. La piattaforma streaming, al suo debutto nella trasmissione di uno sport da combattimento, sembra non aver retto l'afflusso dei tantissimi appassionati pronti a seguire il ritorno sul ring di Iron Mike, oggi 58enne, contro il giovane 27enne. In questo momento il match è cominciato ed è alla seconda delle otto riprese previste.