Oasport.it - Tyson lascia una porta aperta: “Di nuovo sul ring? Dipende. Ho una fissazione per il mordere…”

La notte di Las Vegas, alla fine, ha premiato Jake Paul. La nota figura di YouTube che da anni ha messo insieme anche una carriera pugilistica ha avuto la meglio di fronte a Mike, che comunque a 58 anni dimostra di saper ancora fare il suo sul. E lo fa vedere anche nelle parole del post combattimento.Così Iron Mike a Netflix: “Sono contento. Sapevo che era un buon pugile, sapevo che era preparato. Non dovevo provare niente a nessuno, solo a me stesso. Sono solo felice di quello che posso fare. Jake Paul merita il massimo rispetto, assolutamente“.E sul suo futuro: “Non so se combatterò dirà dalla situazione. Non penso, magari con suo fratello (Logan, N.d.R.). Sì, avevo un problema a un ginocchio, ma non posso farne una scusa“. E poi sul mordersi il guantone durante il combattimento: “Quella era una mia abitudine.