Tyson (a 58 anni) le ha prese da uno youtuber. Polemiche su Netflix impallata come la prima Dazn

Alla fine di una lunghissima preparazione mediatica loJake Paul ha battuto Mike. Che solo a scriverlo – non conoscendo contesto e ed età dei contendenti, fa abbastanza specie. Invece è stata una vittoria quasi scontata, scrive per esempio il Guardian. Con una decisione unanime, in otto round. I giudici a bordo ring Laurence Cole e Jesse Reyes hanno assegnato punteggi di 79-73, mentre David Iacobucci ha ottenuto un shutout di 80-72.non combatteva da quasi vent’anno, e ha 58. Paul ne ha 27. Il resto, per praticamente tutti, non è stata boxe, ma solo una grande occasione perper lanciarsi nello sport in streaming live. Un’occasione a quanto pare fallita, scrive il Corriere della Sera: “Il match è stato però caratterizzato anche dallecon. Numerosissime sono state le segnalazioni da parte degli utenti per problemi sui server in ogni angolo del mondo, Italia compresa.