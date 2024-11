Reggiotoday.it - Tutto pronto per l'apertura del nuovo parco urbano del rione Marconi: le prime immagini

Leggi su Reggiotoday.it

Completato un altro intervento di rigenerazione urbana in uno dei quartieri a Sud di Reggio Calabria. Il, spesso noto, solo per fatti di cronaca e per i cumuli di spazzatura abbandonati per strada, questa volta sarà protagonista della rinascita di uno degli spazi dedicati allo svago.